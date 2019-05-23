Vali Çiftçi’den Hitit Köyü talimatı

M.BURAK YALÇIN

Vali Mustafa Çiftçi, Boğazkale ziyareti kapsamında turizmin canlandırılması ve turist sayısının artırılması amacıyla kurulan Hitit Köyü’nde incelemelerde bulundu.

Hititlere özgü bir mimari ile inşa edilen Hitit Köyü’nün kısa sürede hizmete açılması için Vali Mustafa Çiftçi, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak’a talimat verdi.

İncelemede açıklamalarda bulunan Vali Çiftçi, Hitit Köyü’nün 2016 yılında projelendirilerek ihale çıktığını, 2018 yılında ise projenin tamamlandığını belirterek, “1 milyon 200 bin TL’ye harcanarak bu hale getirilmiş. Projenin tamamlanması için çevre düzenlenmesinin de yapılması gerekiyor. Yaklaşık 1 milyon TL OKA’dan destek çıkmış. Geriye kalan kısmını da Özel İdare’den tamamlayacağız ve turizme kazandıracağız. Çevre düzenlemesi ile daha kullanılabilir ve daha güzel hale gelecek. İnsanların dinlenebilecekleri nezih bir mekân haline gelecek. Hitit Köyü’nde demir sanatları ile ilgili bir atölye, yöresel el ürünleri pazarlanacak” dedi.