Vali Çiftçi’den iki ayrı kutlama

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 10 Ocak’ta kutlanan Çalışan Gazeteciler Günü ve İdareciler Günü’nü kutladı.

Vali Çiftçi, iki meslek grubu için yayımladığı kutlama mesajlarında şu görüşlere yer verdi:

‘BASIN MENSUPLARININ DEMOKRASİYE KATKISI DEVAM EDECEK’

“Toplumun gerçekleri öğrenmesinde ve sesini duyurmasında önemli rol oynayan basın, bireyin haber alma hakkını sağlayan ve toplumdan gelen istekleri yansıtarak, kamuoyu oluşturulmasına aracılık yapan, aynı zamanda düşünce ve ifade özgürlüğünün de en etkili araçlarından biridir.

Günümüz teknolojisinde yaşanan yenilikler, yazılı ve görsel basının yanı sıra internet gazeteciliği ve sosyal medyanın etki alanını genişletmiştir. İletişim teknolojilerindeki bu ilerlemelerle birlikte insanlar, tüm dünyadaki gelişmelere daha hızlı ulaşabilir duruma gelmiş ve basın her zamankinden daha etkin bir konuma ulaşmıştır. Bu durum medyaya çok büyük görev ve sorumluluk yüklemiş, doğru ve tarafsız habercilik anlayışını her zamankinden daha önemli hale getirmiştir.

Basın mensuplarımızın, meslek ilkelerini ve milletimizin hassasiyetlerini dikkate alarak, doğru bilgilendirme görevini en güzel şekilde yapacaklarına ve demokrasimize katkıda bulunmaya devam edeceklerine inancım tamdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, mesleklerini büyük bir özveriyle ifa eden basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.”

‘DEVLETİN EN ÖNEMLİ YAPI TAŞLARI’

"Halka hizmet, Hakk'a hizmettir" ve "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışı içinde ülkesine ve milletine hizmet etme bilinci ile çalışan mülki idare amirleri, devletimizin en köklü, en temel, en önemli yapı taşlarından biridir.

Halkımızın talep ve ihtiyaçlarını tespit edip çözümler üretmek, ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel alanda gelişmesi için zaman ve mekân mefhumu gözetmeden çalışmalar yapmak mülki idare amirlerinin görev ve sorumluluklarının başında gelmektedir. Mülki idare amirlerimiz, devleti temsil ederken sadece devletimizin varlığını, gücünü ve otoritesini değil, şefkatini de temsil etmekte, devletle vatandaşlarımız arasındaki sevgi ve güven bağlarını güçlendirmektedir.

Vatandaşımızın mutluluğu ve refahı için hizmet eden mülki idare amirlerimizin, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da ülkemizin ve aziz milletimizin aydınlık yarınlara taşınmasında, güçlü Türkiye hedeflerine ulaşmasında en önemli vazifeleri üstlenmeye ve görevlerini hakkıyla yerine getirmeye devam edeceklerine yürekten inanıyor, tüm idarecilerimize bu zorlu görevlerinde kolaylıklar diliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, mensubu olmaktan gurur duyduğum bu onurlu mesleği fedakârca yürüten başta Vali Yardımcılarımız ile ilçelerimizde hizmet veren Kaymakamlarımız olmak üzere, tüm mülki idare amirlerimizin 10 Ocak İdareciler Günü'nü kutluyor, hayırlı çalışmalarının devamını niyaz ediyorum.” (Haber Merkezi)