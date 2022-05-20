Vali Çiftçi’den İskilip Ziraat Odası’na ziyaret

FATİH AKBAŞ

Vali Mustafa Çiftçi, İskilip Ziraat Odası Başkanı Seyfullah Mücahid Şahin'i ziyaret etti.

Ziyarette Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Ziraat Odası delegeleri ve genel sekreteri de hazır bulundu.

Ziyarette İskilip için tarım ve hayvancılığın önemine vurgu yapılarak, ilçe ekonomisine büyük katkı sağlayıp katma değer ve istihdam oluşturacak projeler masaya yatırıldı.

İskilip Ziraat Odası Başkanı Seyfullah Mücahid Şahin ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Mustafa Ciftçi'nin Çorum ve ilçeleri için büyük bir şans olduğunu ifade ederek, “Vali Beyin azim ve gayretleri bizleri de heyecanlandırıyor. Yaptığımız birçok çalışmanın altında Vali Bey'in destek ve imzası vardır. Çalışmalarımıza verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum”dedi.

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan ile Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı da

İskilip için yapılacak projelerde ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını belirttiler.