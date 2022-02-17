Vali Çiftçi’den kan bağışı çağrısı

FATİH AKBAŞ

Vali Mustafa Çiftçi, vatandaşları kan vermeye davet etti.

Sürekli kan bağışı yaparak örnek olan Vali Mustafa Çiftçi, Kızılay Kan Merkezi’ne giderek 34’üncü kez kan bağışında bulundu. Vali Çiftçi, yaptığı paylaşımda kan vermenin önemine değinerek sağlık durumu uygun olan herkesi kan bağışlamaya davet etti.

Vali Çiftçi, kan bağışı çağrısında bulunduğu mesajında, “Kızılay Kan Merkezi’nde, 34. kan bağışımızı yaptık. Tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum. Sağlımız yerindeyken kan bağışında bulunalım, ihtiyaç sahiplerine yardımcı olalım. Kan vermek hayat kurtarır.”dedi.