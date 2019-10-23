Vali Çiftçi’den Küçük Sanayi çıkarması

FATİH BATTAR

Çorum’da göreve başladığı günden bu yana her fırsatta esnaf ziyareti gerçekleştirerek, esnafın sorunlarını ve taleplerin dinleyen Vali Mustafa Çiftçi, dün de Küçük Sanayi Sitesi’nde üretim yapan bazı firmaları ziyaret etti.

Esnaflar tarafından ‘Esnaf Dostu Vali’ olarak anılan Vali Mustafa Çiftçi, devletin esnafın yanında olduğunu göstermek ve esnafın sıkıntılarını dinlemek için esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

Vali Mustafa Çiftçi, esnaf ziyaretleri kapsamında Küçük Sanayi Sitesi’nde hizmet veren temizlik malzemeleri, şampuan, saç kremi vb. imalatı yapan Arda Kozmetik ve Kimya’yı, komple un ve yem fabrikaları ve ekipmanları imalatı yapan Akıllı Makina’yı, hidrolik sistemlerin parçası (Hidrolik Pistonlu Pompa, Dişli Pompa, Kardan Mili) imalatı yapan SMS Hidrolik Elemanları Sanayi’yi, traktör parçaları imalatı yapan Şenöz Traktör’ü, civata, somun, pim vb. imalatı yapan Avrasya Çelik Hortum Makine’yi, ve temperli cam ve ayna imalatı yapan Özaydın Cam’ı gezerek, işletme sahiplerinden işletmeler hakkında bilgi aldı.

Vali Çiftçi’ye esnaf ziyaretinde TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çorum Esnaf ve Sanatkar Odası (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, KOSGEB İl Müdürü Yusuf Yıldız, İŞKUR İl Müdürü Ali Şahan, Bilim, Sanay, ve Teknoloji İl Müdürü Murat Ocak eşlik etti.