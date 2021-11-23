Vali Çiftçi’den öğretmenlere kutlama

Vali Mustafa Çiftçi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Öğretmenliğin, gücünü sevgiden alan, emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli ve saygın bir meslek olduğunu vurgulayan Vali Çiftçi, yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

“Hepimizin hayatında kalıcı izler bırakan, toplumun rehberi, geleceğin mimarı olan saygıdeğer öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyorum. Ülkemizi daha yaşanılır hale getirmek ve milletimizi medeniyet yarışında en öne geçirmek için görevlerini fedakârca yapan öğretmenlerimizi en kalbi duygularla selamlıyorum. İstikbalimize bizleri taşıyacak olan gücümüz, tarihini bilen, medeniyet değerlerini özümsemiş, üretken, açık fikirli, dinamik, bilgi ve sorumluluk sahibi nesillerdir. Öğretmenlerimiz, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe hazırlanmasında üstlendikleri sorumluluklarla yarınlarımızı inşa etmektedir.

Tarihin her döneminde öğretmenlerine en üstün değeri veren bir medeniyetin mensupları olarak bizler de bu kıymetli mesleğin saygınlığının korunması için gayret göstermeliyiz.

Bu düşüncelerle, başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi minnetle anıyor, emekliye ayrılmış olsalar bile hayat öğretmenliğine devam eden büyüklerimize hayırlı-uzun ömürler niyaz ediyorum. Ülkemizin her köşesinde büyük bir fedakârlık ve sorumluluk anlayışıyla görev ifa eden değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum.” (Haber Merkezi)