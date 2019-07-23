Vali Çiftçi’den Uğurludağ’a ziyaret

M.BURAK YALÇIN

Vali Mustafa Çiftçi, ilçe ziyaretlerine kaldığı yerden devam ediyor. Vali Mustafa Çiftçi, dünkü ziyaretini de Uğurludağ ilçesine yaptı.



Vali Çiftçiye ziyarette Uğurludağ Kaymakamı Bayezit Bestami Alkan, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Suat Atmaca, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Levent Tuzcu, AFAD Müdürü Elvan Kaya ve Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet Çelik de eşlik etti.



Vali Çiftçi ziyaretler kapsamında ilk olarak Uğurludağ Kaymakamı Bayezit Bestami Alkan’ı ardından da Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun’u ziyaret ederek brifing aldı. Ziyarette Çiftçi’ye çeşitli hediyeler takdim edildi.

Çiftçi, ilçe ziyareti sonunda ise bir kafede mahalle muhtarları ile bir araya gelerek taleplerini dinledi.