Vali Çiftçi’den yeni yaşımıza kutlama

Vali Mustafa Çiftçi, gazetemiz Çorum Hakimiyet’in 32. kuruluş yıldönümünü kutladı.

Vali Çiftçi, yayımladığı mesajında; “İlimiz yazılı basınında yerel haberleri gündeme getirerek, halkımızın doğru bilgilendirilmesi ve kamuoyunun aydınlatılmasında; tarafsız, ilkeli ve objektif habercilik anlayışıyla halkımızın duygularına tercüman olan Çorum Hakimiyet Gazetesi’nin kuruluş yıldönümünü en kalbi duygularla kutluyorum. Sunduğunuz hizmetlerden dolayı gazetenin tüm çalışanlarını tebrik ediyor, hayırlı ve başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum.” (Haber Merkezi)