Vali Çiftçi’den yeni yıl mesajı

Vali Mustafa Çiftçi, 2021 yılının geleceğe dair ümitlerin, hayallerin ve beklentilerin gerçekleşmesine vesile olması dileğinde bulundu.

Yeni bir yılın, yeni başlangıçları ve umutları da beraberinde getirdiğini ifade eden Vali Çiftçi, “Milletçe, başta Covid-19 virüsü olmak üzere bir çok felaketle mücadele ettiğimiz 2020 yılını geride bırakırken, 2021 yılının; pandeminin en kısa sürede sonlandığı, aziz milletimizin birlik ve beraberliğinin pekiştiği, toplumsal dayanışma ve yardımlaşma duygularımızın daha da kuvvetlendiği, terörden ve her türlü şiddetten uzak; sağlık, barış, huzur ve bereketli bir dönem olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Çorum’da özellikle kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve süratli bir şekilde yürütülmesine yönelik tüm kurum ve kuruluşların gösterdiği çabaların yeni yılda da artarak devam edeceğini belirten Vali Çiftçi, açıklamasını şöyle sürdürdü: “2021 yılında da, sahip olduğumuz potansiyeli, kaynaklarımızı ve zamanımızı Çorum’umuzun daha müreffeh, daha huzurlu ve geleceğe güvenle bakan bir il olması için değerlendirerek, toplumun tüm kesimleriyle işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Yılbaşı süresince uygulanacak olan kısıtlama ve alınan kararlara uyulması Covid -19 ile mücadelemizde başarıya ulaşabilmemiz için büyük önem arz etmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle 2021 yılının geleceğe dair ümitlerimizin, hayallerimizin ve beklentilerimizin gerçekleşmesine vesile olmasını diliyor, ilimizde görev yapan tüm kamu personelinin, özel sektör çalışanlarının, basın mensuplarının, saygıdeğer Çorumlular’ın yeni yılını tebrik ediyor, selamlarımı, saygılarımı sunuyorum.”