Vali Çiftçi’den zafer kutlaması

Vali Mustafa Çiftçi, Malazgirt Zaferi’nin 950. yıldönümü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Türk tarihinin, diğer milletlere örnek olacak birçok zaferle dolu olduğunu ifade eden Vali Çiftçi, Malazgirt Zaferi’nin, Türk milletine yeni bir yurt, yeni bir tarih hazırlamasının yanında dünya tarihinde de bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Vali Çiftçi, mesajında şunları kaydetti: “Malazgirt Zaferi'yle Doğu Roma İmparatorluğu'nun çektiği seti yıkan milletimiz, önce Anadolu Selçuklu Devleti’ni, daha sonra da üç kıta ve yedi denize hükmeden Devlet-i Aliyye'yi kurarak, tarihteki şanlı yerini almış, yüzyıllarca ebedî vatanımız Anadolu'da milletimizin varlık bilincinin gelecek kuşaklara taşınmasını sağlayarak büyük bir medeniyetin temellerini atmıştır.

Sultan Alparslan’ın "Size öyle bir vatan aldım ki ebediyen sizin olacaktır." sözlerinden de anlaşılacağı gibi Anadolu'nun sonsuza kadar "Türk Yurdu" olmasını ve kalmasını sağlayacak olan bu büyük zafer ile birlikte atalarımızın asırlar süren var olma mücadelesi büyük bir imparatorluk halini almıştır.

O gün ortaya konan ruh asırlar boyunca her zorlukta, her mücadelede olduğu gibi, İstiklal Savaşı'mızda da bize ilham vermiş, bu toprakların vatanımız olarak payidar kalmasını sağlamış ve Anadolu'yu kendisine yurt, Türk-İslam Medeniyeti'ne beşik, mazlumlara umut ve zalimlere set yapmıştır.

Bugün 950. yıldönümünü büyük bir gururla kutladığımız Malazgirt Zaferi'nin Büyük Komutanı Sultan Alparslan ve kutlu askerleri başta olmak üzere, milletimizin istiklâli ve istikbâli için canını feda eden bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.” (Haber Merkezi)