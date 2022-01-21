Vali Çiftçi’den Zanaatkârlar’a tebrik

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, S.S Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fındıkcı’yı başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Geçtiğimiz günlerde Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi’ni ziyaret eden Vali Mustafa Çiftçi, inşaat alanını gezmiş, çalışmalar hakkında da detaylı bilgiler almıştı. Yapılan çalışmalardan ve Çorum’a örnek bir sanayi sitesi kazandırılmasından dolayı memnuniyetini dile getiren Vali Çiftçi, Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı’ya tebrik belgesi gönderdi.

Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi’nin Türkiye’nin en modern sanayi sitelerinden biri olacağına dikkat çeken Vali Mustafa Çiftçi, tebrik belgesinde; “Türkiye’nin en modern sanayi sitelerinden birisini ilimize kazandırmak amacıyla yapmış olduğunuz çalışmalarla sanayi sitesi inşaatını %40 seviyesinde gerçekleştirmenizden ve kooperatif başkanlığına yeniden seçilmenizden dolayı şahsınızda tüm üyelerinizi tebrik eder, hayırlı çalışmalar dilerim” ifadelerine yer verdi.

Vali Çiftçi’nin gönderdiği tebrik belgesi Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı başta olmak üzere kooperatif yönetimi ve çalışanları ile yüklenici firma tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Başkan Fındıkcı, Vali Çiftçi’ye gösterdiği nazik davranıştan dolayı teşekkür ederken, yaptıkları çalışmanın takdir ediliyor olmasının da kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. (Haber Merkezi)