Vali Çiftçi’nin adını kullanarak işadamlarını dolandırmaya çalıştılar

Çorum’da kimliği belirsiz kişiler Vali Mustafa Çiftçi’nin ismini kullanarak ‘Solunum Cihazı’ kampanyası adı altında işadamlarını dolandırmaya çalıştıkları öğrenildi.

Konu ile ilgili Valilik’ten yapılan açıklamada; “Valimiz Mustafa Çiftçi’nin ismini kullanarak iş insanlarımızdan solunum cihazı kampanyası adı altında yardım talebinde bulunduğu anlaşılmıştır. Valilik makamınca böyle bir kampanya düzenlememiş olup, bu tür kişi veya kuruluşlara itibar edilmemesi ve İl Emniyet Müdürlüğü’ne bildirilmesi rica olunur.” denildi

Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2020, 18:27