Vali Çiftçi’ye çığ gibi destek

HABER/YORUM: EROL TAŞKAN

Çorumlular, Merhum Şehit İskilipli Atıf Hoca’nın anma programına katıldığı için belli mahfillerin saldırısına ve iftirasına maruz kalan Vali Mustafa Çiftçi’yi yalnız bırakmadı.

Yeni bir parti kurma yolunda adımlar atan Muharrem İnce’nin paylaşımı ve sol gazetelerde yer bulan iftira dolu haberler üzerine harekete geçen Çorumlular, sosyal medyayı adeta destek yağmuruna tuttu.

Çorum kamuoyu tarafından sevilen ve desteklenen Vali Mustafa Çiftçi’nin açıklamalarına yapılan yorumlar ve paylaşımlar çığ gibi büyümeye devam ediyor.

İşlerine geldiği zaman hukuk tanımayan kesimler, konu dine ve bu milletin yetiştirdiği din adamlarına saldırmaya ve hakaret etmeye gelince, mahkeme olduğu bile tartışma konusu olan düzmece mahkemelerin adaletten yoksun kararlarının arkasına sığınıyor.

Bu milletin tertemiz vicdanında büyük bir din alimi ve mazlum olarak kabul edilen ve şehadet mertebesinde olduğuna gönülden şahitlik edilen İskilipli Atıf Hoca, bu milletin sinesinde kıyamete kadar mazlum ve şehit olarak kalacaktır.

Bu vesileyle milletin değerlerine saldırmayı kendilerine şiar edinenler, yine milletin ta kendisinden gereken cevabı alıyor. PKK başta olmak üzere tüm terör guruplarının hamiliğine soyunarak onları alınlarından öpen ve arkadaşlar olarak takdim edenlerin, PKK leşlerinin başında gözyaşı döküp, bu milleti arkadan vurmaya çalışan herkese kucak açanların sözleri, bu millet nezdinde iftiradan ve din düşmanlığından öte bir anlam taşımaz.

Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2021, 19:10