Vali hem bayramı kutladı hem de sürücüleri uyardı

Vali Mustafa Çiftçi, Ramazan Bayramı nedeniyle yazılı bir mesaj yayınladı. Çorumluların Ramazan Bayramı’nı tebrik eden Vali Çiftçi, yola çıkacak sürücüleride trafik kurallarına riayet etmeleri hususunda uyarıda bulundu.

Bayramların, sevgi, saygı ve hoşgörü ikliminin hâkim olduğu, yardımlaşma ve dayanışmanın en yoğun şekilde yaşandığı, ihtiyaç sahiplerinin, kimsesizlerin, yaşlıların ve hastaların hatırlandığı, insanları birbirine yakınlaştıran müstesna günler olduğunu belirten Vali Mustafa Çiftçi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bizleri bir arada tutan değerlerimizi yaşatıp yaygınlaştırmak için bir fırsat olan, sevinç, heyecan ve mutluluğumuzu paylaşmamıza vesile olan Ramazan Bayramı'nı hakkıyla değerlendirmeli, birbirimize gönül kapılarımızı açarken, aile büyüklerimizin hayır dualarını almalı, gözlerimizin nuru, evlerimizin neşesi olan çocuklarımızı sevindirmeli, öksüzleri ve yetimleri de unutmamalıyız.

Bayram münasebetiyle yola çıkacak olan vatandaşlarımızın trafik kurallarına uyarak gidecekleri yerlere sağlıkla ulaşmaları, sevdikleri ile birlikte huzurlu bir bayram geçirmeleri en büyük temennimizdir.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm Çorumlu hemşerilerimin mübarek Ramazan Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyor, bu güzel günlerin sevincini ailenizle, sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız temennisiyle bayramın İslam âlemiyle birlikte tüm insanlığa hayırlar getirmesini niyaz ediyorum.” (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2022, 17:14