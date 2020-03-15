Vali, Kariyer Günlerine katıldı

M.BURAK YALÇIN

Vali Mustafa Çiftçi, Hitit Üniversitesi İşletmecilik ve Girişimcilik Kulubünün düzenlemiş olduğu “1. İşletmecilik ve Kariyer Günleri” etkinliklerinin konuğu oldu.

Bayramefendi Osmanlı Kahvecisinde gerçekleşen etkinlikte İŞKUR Müdürü Ali Şahan, Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Seyfettin Zengin, Greyder Fabrikası Genel Müdürü Abidin Çatma, Kulüp Başkanı Emine Emekli ve üyeleri de hazır bulundu.

Etkinlikte üniversite öğrencileri ile sohbet eden Vali Mustafa Çiftçi, konuşmasında hem üniversite anılarını anlattı hem de gençlere nasihatlerde bulundu.

Bu tür etkinlikler gerçekleştirdikleri için öğrencileri tebrik eden Vali Çiftçi, program sonunda kulüp üyelerine hediye takdim etti.

Katılımcılardan Greyder Fabrikası Genel Müdürü Abidin Çatma da kulüp üyelerini fabrikayı gezmeye davet etti.

Hatıra fotoğrafı çekiminin ardından etkinlik sona erdi.