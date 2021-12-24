Vali Mustafa Çiftçi’den su tasarrufu çağrısı

M.BURAK YALÇIN

Vali Mustafa Çiftçi, merkez mahalle ve köy muhtarları ile bir araya geldi.

Toplantıda konuşma yapan Vali Çiftçi, içmesuyunu dikkatli kullanmaları konusunda vatandaşları uyararak, “Eğer bu konuda tedbir almazsak azalan sular bizi mecburen tedbir almaya zorlayacak” dedi.

Buhara Kültür Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda Vali Yardımcıları Dr. Hakan Kubalı, Tamer Orhan ve Murat Çağrı Erdinç, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Güler, Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, bazı daire müdürleri ile kamu ve kurum kuruluşlarının temsilcileri hazır bulundu.

ÇORUM’DA 1483 KİŞİ VİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Mustafa Çiftçi, salgının başından itibaren bugüne kadar 1483 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirterek, “Bu süreçle mücadelemizde en büyük silahımız aşı. Eğer mahalle muhtarlarımız, özellikle köy muhtarlarımız köyde yaşayan vatandaşlarımızı organize edebilirlerse sağlık müdürlüğümüz toplu olarak aşılama yapabilecekler” dedi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü ile vatandaşların daha kolay iletişim kurabilmesi için çağrı merkezi kurulduğunu ifade eden Vali Çiftçi, “Salgın döneminde vatandaşların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na ulaşmakta zorluk çektiklerini, vakfın telefon hattının sürekli meşgul olduğu yakınmaları vardı. Bunu ortadan kaldırmak için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğümüz 0364 999 15 19 numaralı çağrı merkezi kurdu. Bu numarayı aradıkları zaman çağrı merkezi karşılarına çıkacak ve taleplerini buraya iletecekler” diye konuştu.

‘ÇORUM’UN YAĞIŞ ORTALAMASI 453’DEN 247’YE DÜŞTÜ’

Son zamanlarda yaşanan iklim değişikliğine de değinen Çiftçi, şunları söyledi: “Buna bağlı olarak bazı köylerimizde su sıkıntısı yaşıyoruz. Son 50 yıllık yağış ortalamasına baktığımız zaman Türkiye genelinde yıllık metrekareye düşen 615 kilo. Çorum’un yağış ortalaması ise 435 kilo. 2020 yılında bu oran 247’ye düştü. İster istemez bu içmesuyuna yansıdı. Lütfen içme sularımızı dikkatli kullanalım ve vatandaşlarımızı uyaralım. Eğer bu konuda tedbir almazsak azalan sular bizi mecburen tedbir almaya zorlayacak.”

‘BESİCİLİK YAPAN VATANDAŞLARIMIZ TMO’DAN İNDİRİMLİ FİYATA ARPA ALABİLECEKLER’

Toprak Mahsuller Ofisi’nin köylerde besicilik yapan vatandaşlara piyasanın altında arpa sattığını da aktaran Çiftçi, “TMO’nun yeni bir uygulaması var. TMO köylerde besicilik yapan vatandaşlarımıza büyükbaş hayvanları için günde 5 kilo üzerinde küçükbaş hayvanlar için de günde 2 kilo üzerinde bir aylık yem tutarı olarak 2 liradan arpa satıyor. Köylerde besicilik yapan vatandaşlarımız TMO’dan indirimli fiyata arpa almak isteyenler varsa Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden alacakları hayvan kayıt belgesi ile TMO’dan piyasa fiyatının altına arpa alabilecekler” ifadelerini kullandı.

Çiftçi, önümüzdeki hafta ise muhtarların kalan diğer kısmı ile bir araya geleceğini söyledi.