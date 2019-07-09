Vali, Obruk’un manzarasına hayran kaldı

FATİH BATTAR

İlçe ziyaretlerine kaldığı yerden devam eden Vali Mustafa Çiftçi’nin bugünkü durağı Oğuzlar oldu.

Oğuzlar’da bir dizi inceleme ve hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunan Vali Çiftçi, Obruk’un manzarasına hayran kaldı.

Oğuzlar ziyareti kapsamında ilk önce Oğuzlar Kaymakamlığı’nı ziyaret eden Vali Çiftçi burada çiçeklerle karşılandı. Ardından kaymakamlık makamına geçen Çiftçi, kaymakam Hacı Asım Akgül’den ilçe hakkında brifing aldı.

Ardından belediyeye geçen Çiftçi, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım’dan ilçede belediye yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Oğuzlar ziyaretini İskilip’teki cenaze töreni nedeniyle yarıda kesmek zorunda kalan Çiftçi, Oğuzlar ziyaretini Obruk Barajı ile sonlandırdı.

Oğuzlar Belediyesi’ne ait Altın Koz Tesisleri’nde ilçe ve köy mahalle muhtarları ile bir araya gelen Çiftçi, muhtarların sorunlarını dinleyerek, sorunların çözülmesi noktasında gereğinin yapılacağını açıkldı.

Vali Çiftçi, Oğuzlar Belediyesi’ne ait Altın Koz Tesisleri’nde Obruk manzarası ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. Oğuzlar’da turizmin canlandırılması için OKA destekli Oğuz Adası projesi hakkında bilgi alan Çiftçi, Obruk’un doğa harikası bir yer olduğunu belirterek, Oğuz Adası ile Oğuzlar’ın hem ekonomik anlamda canlanacağını hem de turizm ilçesi haline gelebileceğini kaydetti.

Vali Çiftçi’ye Oğuzlar ziyaretinde İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Jandarma Komutanı Abdurrahman Başbuğ, Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, İl Müftüsü Muharrem Biçer, İŞKUR İl Müdürü Ali Şahan, OKA İl Koordinatörü Özgür Özden Yalçın eşlik etti.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2019, 19:50