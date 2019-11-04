Vali organlarını bağışladı

FATİH BATTAR

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Organ Bağışı Haftası nedeniyle ‘Bir organ bir hayat’ diyerek, organlarını bağışladı.

Organ bağışının toplumdaki yeri ve önemine değinen Vali Çiftçi, 3-9 Kasım tarihler arasında kutlanan Organ Bağış Hafası’nın, kamuoyunu bilinçlendrmek ve organ naklinin yaygınlaştırılması açısından önemli br etkinlik olduğunu söyledi. Organ bağışı yapan her insanın nakli bekleyen nice hastalara umut olduğunu dile getiren Çiftçi, “Organ bağışı en kutsal olan yaşama hakkını devam ettirme çabasıdır. Bu nedenle organ nakli konusunda vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, organ nakline teşvik etmek için gerekli çalışma ve gayret gösterilmelidir” dedi