Vali Sinop’ta yaraları sarıyor

HURŞİT BOZKURT

Sinop Bölgesi’nde yaşanan sel afeti üzerine, bölgede yürütülecek çalışmaları koordine etmek için görevlendirilen Vali Mustafa Çiftçi, bölgenin tüm sorunlarına hakim olarak sürdürdüğü çalışma ile bölge halkının gönlünü kazandı.

Vali Çiftçi, Türkeli köy yollarında yapılan tespitler sonucunda, köprü, menfez ve yolları tespit ederek, zarar görmüş kısımların onarımı için iki koldan seferberlik başlattıklarını paylaştı.

65 araç gereç ve makine desteğiyle hasar gören tüm alanlarda hummalı bir çalışma yürüttüklerini belirten Vali Mustafa Çiftçi, “İnşallah kısa sürede tüm köy yollarımızın ve bağlılarının ulaşımını sağlamış olacağız.” dedi.