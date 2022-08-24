Vali ve Başkan’dan Muhsin Dere’ye teşekkür ziyareti

EROL TAŞKAN

Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere’yi ziyaret etti.

Çiftçi ve Aşgın, Savunma Sanayi konusunda Çorum’a yapılan yatırımlarla ilgili önemli katkıları bulunan Muhsin Dere’ye teşekkür etti.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara’ya giden Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere’nin misafiri oldu.

Çorum’un yetiştirdiği ve hemşehrilerinin sevgisine mazhar olmuş bir isim olarak Ankara bürokrasinin başarılı isimleri arasında yer alan Muhsin Dere’ye yatırımlardan duydukları memnuniyetlerini aktaran Vali ve Başkan, özel şahsi katkıları için de ayrıca teşekkür ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere, “Çorum Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi ve Çorum Belediye Başkanımız Sayın Halil İbrahim Aşgın, Bakanlığımızda ziyaretime geldiler.

Sayın Valimiz ve Belediye Başkanımızla Çorum’umuz hakkında istişarelerde bulunduk. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum.” dedi.