Vali’den Çorum halkına teşekkür

Vali Mustafa Çiftçi, Elazığ merkezli 6,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası Çorum Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde bölgeye gönderilmek üzere başlatılan yardım kampanyasının detaylarını açıkladı.

“Hayırsever ve hamiyetperver Çorum halkımız kampanyaya can-ı gönülden destek vermiştir.” diyen Vali Çiftçi, “Depremden zarar gören vatandaşların anlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere ilk etapta;

26.01.2020 tarihinde ilimiz sanayicilerinden Nejat Atalay, Mehmet Özdoğan, Eyüp Yetik, Selahattin Karakaş ve Uzay İnşaat bir adet mutfak konteyneri ile 1 tır dolusu gıda, battaniye, giyim ve hijyen malzemesi göndermiştir.

26.01.2020 tarihinde Çorum Belediye Başkanlığı 2 tır, 1 kamyon ve 1 minibüs gıda ve giyim malzemeleri göndermiştir.

28.01.2020 tarihinde Çorum Sungurlu İlçe Belediyesi tarafından 3 tır gıda, battaniye, giyim malzemesi gönderilmiştir.

30.01.2020 tarihinde Çorum Ticaret ve Odası Başkanlığınca toplanan 1 kamyon gıda, giyim, hijyen malzemeleri ve Soğan Yetiştiriciliği Birliğinden 1 tır ve 1 kamyon soğan gönderilmiştir.

31.01.2020 tarihinde Merkez Gülabibey Mahallesi Muhtarlığınca 2 tır gıda, giyim, battaniye, ısıtıcı ve hijyen malzemesi gönderilmiştir.

01.02.2020 tarihinde Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliğince 1 tır gıda, giyim, soba, temizlik ve hijyen malzemeleri deprem bölgesine gönderilmiştir.” dedi.

Depremin meydana geldiği bölge AFAD Müdürlüğü ile irtibatın devam ettiğini belirten Vali Çiftçi, talep edildiği takdirde ihtiyaç duyulan yaşam malzemelerinin Çorum Valiliğince bölgeye sevk edilmeye devam edeceğini ifade ederek, “Çorumlu vatandaşlarımızın bu duyarlı davranışlarını takdirle karşılıyor, depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2020, 22:57