Vali’den Çorum’un has evlatlarına teşekkür

EROL TAŞKAN

Sinop’ta yürütülen afet çalışmalarını yöneten Vali Mustafa Çiftçi, bölge sakinlerinden aldığı dua ve teşekkürleri sadece kendi şahsına almayıp, Çorumlular’a mâl ederek, “Teşekkürler Çorum’un has evlatları, boşuna demiyoruz: “Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz.” dedi.

Siinop’un Türkeli ilçesine bağlı Çatakgüney Köyü’nde sel basan camiyle ilgili çalışmalardan bahseden Vali Mustafa Çiftçi, köylülerin çalışma yapan ekiplerin temposundan duydukları memnuniyetlerini aktardıklarını belirterek, aldığı memnuniyet izlenimlerini aktardığı paylaşımında şunları söyledi, “Sinop/Türkeli/Çatakgüney Köyümüz, ilçemizin en son köylerinden biri ve Kastamonu/Çatalzeytin sınırında yer alıyor.

Afetten etkilenen köyümüzü bugün ziyaret ettim, köyün camisini de su basmıştı ve etrafı halen selin kalıntılarıyla doluydu. Üç husus beni çok mutlu etti.

1) Çorum Belediyemizin, Özel İdaremizin ve Karayolları Bölge Müdürlüğümüzün araçları ve personeli yoğun bir şekilde çalışıyorlardı.

2) Camiinin halı ve alttan ısıtma sistemini Çorum Belediye Başkanımız Sayın Dr. Halil İbrahim Aşgın yenileyecek.

3) Köylülerin ifadesiyle Çorum’dan gelen operatörler sabahtan akşama kadar çalışıyorlar, yemek molasının dışında kesinlikle başka mola vermiyorlar, köylülerin ısrarına rağmen çay molası için iş makinasından inmiyorlar.

Buna benzer bir ifadeyi, dün Satı Köyü’nde heyelan ve selden etkilenen yolda çalışan Özel İdaremizin operatörü için Satı Köyü sakinleri de kullanmıştı.

Teşekkürler Çorum’un has evlatları, boşuna demiyoruz: “Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz.”

Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2021, 16:09