Vali’den otopark cevabı

FATİH BATTAR

Vali Mustafa Çiftçi, hastane otoparkı ile ilgili yerel bir gazetede çıkan habere cevap verdi. Vali Çiftçi, kamuoyuna yaptığı açıklamasında, otoporkla ilgili yapılan çalışmaları özetledi.

Valilik sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi; “14.11.2019 tarihinde ilimiz yerel basınında “Hastane’de Park Düzensizliği” başlığı altında çıkan haberlerle ilgi olarak aşağıdaki açıklamayı yapma gereği duyulmuştur.

İlimiz Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinin otopark alanının asfaltlanması ve düzenlenmesi konusunda Çorum Belediye Başkanlığı nezdinde gerekli görüşmeler yapılmış olup, Çorum Belediyesi ve İl Özel İdaresi işbirliğiyle çalışmalara başlanarak hastanedeki park sorunu çözüme kavuşturulacaktır.Ayrıca bu süreçte Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a yaklaşımı ve desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”