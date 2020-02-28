Valilik'ten 'Koronavirüs' açıklaması

Çorum Valiliği, Çorum'da 'Koronavirüs' vakası görüldüğüne dair kamuoyunda çıkan haberlere ilişkin yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Daha önce Koronavirüs vakası olan bir ülkeden gelen S.A adlı hastanın 17 Şubat'ta hastaneye boğaz ağrısı şikayeti ile başvurduğu belirtilen açıklamada, kadının yakın takip ve tedbir amacı ile gözetim altına aldındığını yapılan test sonucu kadında hastalık belirtisi bulunmadığı açıklandı.

Valilik'ten yapılan açıklamada konu ile ilgili şu ifadelere yer verildi; "Çorum’da Koronavirüs vakası görüldüğüne dair basında yer alan bazı haberlerle ilgili kamuoyunu bilgilendirme gereği duyulmuştur:

S.A. isimli hastamız 27.02.2020 günü saat 17:00 sularında boğaz ağrısı şikayeti ile T.C. Sağlık Bakanlığı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvurmuştur. Daha önce Koronavirüs vakası olan bir ülkeye seyahatte bulunduğu öğrenilmiş; yapılan acil tetkikler neticesinde yakın takip ve tedbir amacı ile hastaneye yatırılarak tedavisine karar verilmiştir. Hastadan alınan 2019nCoV-PCR testi bugün 16:00 sularında negatif ( Hastalığa rastlanılmamış) gelmiş, dolayısıyla hastanın taburcu edilmesine karar verilmiştir. İlimizde endişe edilecek herhangi bir durum bulunmamaktadır, gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Hastamıza ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, tüm Çorumlulara hastalıktan azade, sağlık ve sıhhatli günler dileriz."

Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2020, 23:09