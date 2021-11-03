Valilik'ten sis ve pus uyarısı!

Çorum Valiliği 4 gün boyunca sisli ve puslu havaların beklendiğini duyurarak, vatandaşlardan dikkatli olmaları istedi.

Valilik, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı sabah ve akşam saatlerinde sis ve pus oluşacağını belirterek, vatandaşları uyardı.

Valilik'ten yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi;

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre; 04.11.2021 Perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarının bölge genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte, bölgemizde genellikle sabah ve gece saatlerinde görülecek olan sis ve pus hadiselerinin görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı, 08.11.2021 Pazartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği bildirilmiştir. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."