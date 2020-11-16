Valilik’te vedalaşma

RECEP MEBET

Çorum Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet Çelik emekliye ayrıldı.

Vali Mustafa Çiftçi ve mesai arkadaşları ile vedalaşan Mehmet Çelik, 45 yıllık memuriyet hayatını sonlandırdı.

Görev süresinin 30 yılını İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak geride bırakan Çelik için dün sabah Valilik binası önünde veda programı düzenlendi.

Duygusal anların yaşandığı programa bazı daire amirlerinin yanı sıra Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli ve Valilik çalışanları katıldı.

20 VALİ’YLE ÇALIŞTI

Çorum Valiliği’nin görev süresi bakımından ‘en kıdemli müdürü’ olarak bilinen Mehmet Çelik, 20’ye yakın Vali’yle çalıştı.

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak Çorum yerel basınıyla sürekli iletişim ve iyi ilişkiler içinde olmaya gayret eden Çelik, vedalaşmaya katılan mesai arkadaşlarından helâllik istedi.

“Makamlar gelip geçicidir, önemli olan gök kubbede hoş bir seda bırakabilmektir” diyen Çelik, emeklilik yaşamında da Çorum’a hizmet için elinden geleni yapmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.