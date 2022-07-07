Valilik’ten bayram tedbirleri

Çorum Valiliği’nden yapılan açıklamada Kurban Bayramı nedeniyle bir dizi tedbirler alındığı belirtildi.

Kurban Bayramı’nı vatandaşların huzur ve güven içerisinde geçirmesini sağlamak amacıyla her zaman alınan ve uygulanan trafik ve asayiş tedbirlerine ilave olarak, muhtemel üzücü olaylara sebebiyet vermemek amacıyla bazı tedbirlerin arttırılmasının uygun görüldüğünün ifade edildiği açıklamada alınan tedbirler şöyle sıralandı:

“İnsan ve araç yoğunluğunun yaşanabileceği otobüs garı, alış-veriş merkezleri, pazar yerleri, çocuk oyun alanları, eğlence mekanları vb. yerlerde trafik ve güvenlik önlemleri arttırılacaktır.

-Kurbanlık hayvan satışlarının yapıldığı hayvan pazarlarının ekipler marifetiyle kontrolü yapılmakta olup, özellikle geceleri hayvan hırsızlarına karşı gerekli tedbirler alınmıştır. Nakit para akışının yoğun olacağı değerlendirilen kurban satış yerleri, pazar yerleri, alış-veriş merkezleri ve ana caddelerde, hırsızlık, kap-kaç, yankesicilik, dolandırıcılık ve sahte paranın tedavüle sürülmesi konuları ile ilgili ekip sayısı artırılarak, denetim ve kontroller sıklaştırılacaktır.

Araç trafiği ile birlikte yaya trafiğinin de yoğunlaşacağı kurban satış/kesim alanları, şehitlikler, mezarlıklar ve piknik/mesire alanlarında trafik ve güvenlik önlemleri arttırılacaktır. Otobüs terminallerinde yolcu kapasitesi artacağından terminalde görevli personel sayısı artırılarak, terminal görevlilerince bagaj ve eşyaların yolculara bilet gösterilerek teslim edilmesi hususunda gerekli uyarılar yapılacaktır.

Ankara ve Samsun yolu Çorum istikametlerinde kurulan uygulama noktalarında 24 saat esasına göre kontrollerin yapılmasına devam edilerek, halkımızın, bayramı huzur ve güvenlik içerisinde geçirebilmesi için kontrol ve denetimler aralıksız sürdürülecektir. Bayram süresince şehir içerisinde ve şehirlerarası yollarda trafik yoğunluğu yaşanabileceğinden görevli ekip sayıları artırılacak şekilde görevlendirme yapılacaktır. Bayram tatillerinde meydana gelen trafik kazalarının nedenleri incelendiğinde, bu kazaların önemli bir bölümünün hız ihlali, hatalı sollama, yakın takip, cep telefonu kullanımı, kırmızı ışık ihlali ve yorgunluk gibi nedenlerden meydana geldiği anlaşılmakta olup, bu ihlallerin önlenmesine yönelik denetimlere ağırlık verilecektir.

Trafik güvenliğini olumsuz yönde etkileyen hava, yol ve trafik durumları hakkında basın ve yayın organlarına bilgi verilecek, yol kullanıcılarının zamanında uyarılması ve tedbirli olmaları sağlanacaktır. Ayrıca, bayram tatili süresince bütün vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli bir ortamda tatil geçirebilmeleri açısından vatandaşlarımız tarafından; Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerler dışında çevre ve görüntü kirliğine neden olabilecek şekilde yol kenarları, park ve bahçeler, dere yatakları gibi yerlerde kurban kesilmemesi, kesim alanlarında uygunsuz bekleme ve araç parkı yapılmaması, Kurban Bayramı süresince insan ve araç yoğunluğunun artacağı yetkili kurumlarca belirlenmiş piknik ve mesire alanlarında yakılan ateşlerin söndürülmesi, alanda yangına sebebiyet verebilecek çöp, cam, pet şişe vb. bırakılmaması, anız veya bitki örtüsü yakılmaması ve orman içerisinde ateş yakılmaması, Kurban Bayramı süresince silahlarla atış yapılmaması büyük önem arz etmektedir.” (Haber Merkezi)