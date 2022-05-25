Valilik’ten ehliyet uyarısı!

Çorum Valiliği, ehliyetini yenilemeyen sürücüleri uyardı.

2022 yılı sonu itibariyle eski ehliyetlerin yürürlükten kalkacağını hatırlatan Valilik, ehliyetini yenilemeyen sürücülerin 6 ay içinde ehliyetlerini yenileme uyarısında bulundu.

Valilik’ten konu ile ilgili yapılan açıklamada; “02.04.2018 tarihi itibari ile Sürücü Belgesi değiştirme işlemleri İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerince yapılmaktadır. Eski Sürücü Belgelerinin 31.12.2022 tarihine kadar yeni tip Sürücü Belgeleri ile değiştirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde Karayolları Trafik Kanunu uyarınca eski sürücü belgelerine el konulacak ve idari para cezası uygulanacaktır. Çorum İlimizde tüm İlçe Nüfus Müdürlüklerimize "Sürücü olabilir” sağlık raporu,1 Adet biyometrik fotoğraf, 15 TL ücret (Bankalar, vergi dairesi ve Ptt kanalıyla ödenebilir), Alo 199 veya randevu.nvi.gov.tr adresinden randevu alarak başvurulabilir. Yıl sonunda yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçmek ve vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için son güne kalmadan sürücü belgelerini değiştirmeleri hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi

