Valilik’ten fırtına uyarısı!

Çorum Valiliği yarın sabah saatlerinde etkili olması beklenen kuvvetli fırtınaya karşı uyardı.

Çorum Valiliği yarın sabah saatlerinde etkili olması beklenen saatteki hızı 100 kilometreye ulaşması beklenen fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. Valilikten yapılan açıklamaya göre; “Yapılan son degerlendirmelere göre; yarın (Çarsamba) sabah saatlerinden itibaren güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli olarak başlayacak olan rüzgann, zamanla iç ve kuzey kesimlerde etkisini artırarak kuvvetli ve tam fırtına (70-100 kmIsa) şeklinde esmesi bekleniyor, Fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra, etkili olmaya devam edeceği beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” denildi.

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2020, 15:14