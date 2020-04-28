Valilik’ten LPG açıklaması

RECEP MEBET

Çorumlu araç sahiplerinin LPG indiriminin pompaya yansımadığı yönündeki eleştirileri yankı buldu.

Şikayetler üzerine söz konusu işletmeleri mercek altına alan Çorum Valiliği, yapılan araştırmanın sonucunu kamuoyuyla paylaştı.

Çorum Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada konuyla ilgili şu bilgilere yer verildi:

“Dünya petrol piyasasındaki dalgalanma neticesi petrol ve LPG fiyatlarında son zamanlarda fiyat düşüşü ve ayarlaması yapılmaktadır. Buna paralel olarak ülkemizde de fiyatlar yeniden düzenlenmektedir.

Gazetenizin internet sitesinde 19 Nisan 2020 tarihinde yayınlanan bir haberde LPG otogaz satış fiyatlarının düştüğü halde bazı LPG otogaz satış istasyonlarında uygulanmadığı konusu gündeme getirilmiştir.

16 Eylül 2005 tarihli ve 25938 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Yönetmeliği kapsamında lisanslı faaliyet gösteren LPG satış istasyonları Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu çalışma alanında bulunmaktadır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından Kamu İhale Mevzuatı kapsamında sıvılaştırılmış petrol gazları(LPG) fiyat farkı hesaplamalarında kullanılmak üzere 2013/5216 sayılı Bakanlar Kurulu karar gereği ile akaryakıt ve LPG satış fiyatları yayınlanmaktadır.

Sıvılaştırılmış petrol gazları fiyatları piyasada oluştuğundan bayii fiyatları da serbest piyasada oluşmaktadır. Ancak dağıtıcılar bayilik sözleşmeleri kapsamında, bayileri için taban fiyat belirleyebilmekte veya fiyat tavsiye edebilmektedir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun LPG Piyasası Bayi Satış Bülteninde 1 Nisan 2020 tarihinde yayımlamış olduğu LPG otogaz satış fiyatı 3,89 TL/litre fiyatı, yapılan indirim ile 2 Nisan 2020 tarihinde yayımlamış olduğu LPG otogaz satış fiyatı ise 3,19 TL/litre fiyatı bildirilmiştir.

27 Nisan 2020 tarihi itibari ile ise LPG satış fiyatı 3,14 TL/litre fiyatı olarak belirtilmiştir. Yapılan incelemede ilimizdeki LPG satış istasyonlarında dağıtıcı tarafından belirlenen fiyatlardan daha aşağıda, 2,84 TL/litre ile 2,94 TL/litre arasında değişen fiyatlarla satış yapıldığı görülmektedir. Bilgilerinize sunulur.”