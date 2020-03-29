Valilik’ten Osmancık açıklaması

Çorum Valiliği ‘Osmancık’ta sokağa çıkma’ şeklinde kamuoyunda çıkan haberlere ilişkin bir açıklama yaptı.

Osmancık’ta sokağa çıkma yasağının gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada; “Bazı Basın-Yayın ve internet sitelerinde ilimiz merkez ve Osmancık ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği/edileceği haberleri yer almaktadır. Valiliğimizin ve Osmancık Kaymakamlığımızın böyle bir kararı yoktur. Bu tür haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Basın mensuplarımızın bu tür kamuoyunu yanıltıcı, halkı korku ve endişeye sevk edici haberlerden sarfı nazar etmesini bekliyor ve istirham ediyoruz. Bu vesileyle Saygıdeğer Çorumlulara da evde kalmalarını, gerekmedikçe sokağa çıkmamalarını, bu konuda bize yardımcı olmalarını tekrar hatırlatıyor, sağlıklı günler diliyoruz.” denildi

Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2020, 21:44