Valilikten sel ve su baskını uyarısı!

Çorum Valiliği, bugün Çorum’da kuvvetli yağış beklendiğini belirterek vatandaşlara sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Çorum Valiliği’nden yapılan uyarıda; “Yapılan son değerlendırmelere göre, bugün beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların, Çorunı, Kastamonu , Ordu ve Sinop'un iç kesimleri ile Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetliolması beklendiğınden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aKsamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi