Valilik’ten Suriye’li açıklaması

Çorum’da son günlerde gündeme getirilen Suriye’li provokasyonlarına ilişkin Valilik’ten yazılı bir açıklama geldi.

Çorum’da 15 bin yabancı uyruklu vatandaşın yaşadığı ve bunlardan sadece 2 bin 651’inin Suriye’li olduğu belirtilen açıklamada, mültecilerin sürekli gözetim altında tutulduğu ifade edildi.

Konu ile ilgili Valilik’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“İlimizde 15.166 kayıtlı yabancı uyruklu şahıs bulunmaktadır. Bu şahısların 2651’i Suriyeli, 11044’ü Iraklı, 1471 ’i ise diğer ülke vatandaşlarından oluşmaktadır.

SUÇA KARIŞMA ORANLARI %3-4

Yabancı uyruklu şahısların karıştığı olay sayıları incelendiğinde; 2015 yılında 95, 2016 yılında 210, 2017 yılında 239, 2018 yılında 326, 2019 yılında Temmuz ayı itibari ile 222 olaya karıştıkları tespit edilmiştir. İlimiz genelinde toplam yıllık olay sayısına bakıldığında yabancı uyruklu şahısların karıştıkları olay oranı %3 - %4 oranına denk gelmektedir. Yine bu şahısların karıştıkları olaylar incelendiğinde kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlardan olup, kendi aralarında işlemiş oldukları suçların ağırlıklı olduğu tespit edilmiştir.

3260 KİŞİ KONTROLDEN GEÇTİ

Bahse konu yabancı uyruklu şahısların haberde konu edilen Âşıklar Tepesi ve Alaattin Cami civarı asayiş şube, yabancılar büro, polis merkezi ve diğer kısım ekiplerince sürekli kontrol altında tutulmaktadır. Ayrıca Âşıklar Tepesi, Hürriyet Parkı ve Kent Park’ta 2019 yılı başından itibaren yapılan huzur uygulamalarında 3260 kişi kontrolden geçirilmiştir.

EKONOMİK YARDIMLARDAN YARARLANMIYORLAR

Ülkemizde sığınmacı olarak kabul edilen ve ilimizde geçici ikamet izni ile yaşayan yabancı uyruklular hizmetlerden faydalanabilmeleri için, kalıcı ikamet izni veya Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından verilen ikamet iznini almaları gerekmektedir. Bu nedenle Suriyeliler evde bakım ve doğum yardımı gibi ekonomik yardımlardan yararlanamamaktadır.

İNSANİ VİCDAN GEREĞİ AZ DA OLSA YARDIM YAPILMAKTA

Yabancı uyruklu ailelere sosyal uyum yardımları, AB tarafından finanse edilen ve BM Dünya Gıda Programı (WFP), Türk Kızılay’ı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında oluşturulan ortaklıkla uygulanan Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardımı (SUY) Programı kapsamında yapılmaktadır. Acil durumlarda ise milletimizin tarihten ve inancından gelen hasletlerinden olan zorda, darda kalana yardım etme anlayışıyla, insani ve vicdani bazı yardımlar her yabancı mülteciye insan olması nedeniyle, az da olsa yapılmaktadır.”

Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2019, 11:07