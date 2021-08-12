Valilik’ten 'Urfalı işçiler' açıklaması

Çorum Valiliği geçtiğimiz günlerde Abdalata köyünde Şanlıurfa’lı mevsimlik tarım işçileri ile köy muhtarı arasında yaşanan kavgaya ilişkin bir açıklama yaptı.

Yaklaşık 2.5 ay önce köy yerleşen mevsimlik tarım işçileri ile köy halkı arasında işçilerin çevreyi kirlettiği iddiasıyla 3 Ağustos’ta köy muhtarı ile mevsimlik işçiler arasında önce tartışma ardından da kavga çıktığı belirtilen açıklamada; “Çorum ili Merkez ilçe Abdalata köyüne yaklaşık iki buçuk ay önce Şanlıurfa ilinden gelerek yerleşen mevsimlik işçilerin çadır kurdukları bölgede çevreyi kirlettikleri iddiası ile önceden süre- gelen gerginlik nedeniyle, 03 Ağustos 2021 günü köy muhtarı ve köy halkından birkaç kişi ile mevsimlik işçiler arasında tartışma çıkmış ve tartışma daha sonra karşılıklı kavgaya dönüşmüştür. Kavga hadisesi o anda ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma devriyesi tarafından müdahale edilerek sonlandırılmıştır. Karşılıklı kavga olayında işçilerden (5) ve köy halkından (4) olmak üzere toplam (9) vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. Kavga olayını duyan bir grup köylü vatandaşın da olay yerine toplanması üzerine bölgeye sevk edilen jandarma kuvveti tarafından gerekli emniyet tedbirleri alınmış ve vatandaşlar sakinleştirilerek köylerine geri gönderilmiştir. Olayın devamının önlenmesi amacıyla da mevsimlik işçilerin kendi istedikleri başka bir bölgeye emniyetli şekilde nakli sağlanmıştır. Olay ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca da adli soruşturma başlatılmıştır. Son zamanlarda, basın ve sosyal medyada “Çorum ilinde mevsimlik işçilere baskı ve saldırı yapılıyor” şeklinde çıkan haberler gerçeği yansıtmamakta olup; bahse konu olay iki grup arasında meydana gelen münferit bir adli olay kapsamındadır. Çorum ilinde misafir olarak bulunan mevsimlik işçilerin huzur ve güven içerisinde çalışması için her türlü tedbir alınmakta, ihtiyaçları karşılanmaktadır.” denildi.