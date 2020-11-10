‘Valimiz tüm hemşehrilerimizin takdirini kazanmış gönül insanıdır’

M.BURAK YALÇIN

Dodurga İl Genel Meclis Üyesi ve Katip Üye Abdullah Uysal, Vali Mustafa Çiftçi’nin bazı kararları meclise yeniden iade etmesinin ardından Meclis Başkanı Osman Günay’ın yaptığı açıklamanın kamuoyunda yanlış anlaşıldığını belirterek, “Valimiz geldiği günden beri yediden yetmişe nezaketiyle, beyefendiliğiyle tüm Çorumluların takdirini kazanmış bir gönül insanıdır” dedi.

İl Genel Meclisi Kasım ayı dokuzuncu toplantısını bugün gerçekleştirdi.

Meclis Başkanı Osman Günay Başkanlığı’nda gerçekleşen toplantı bir önceki birleşime ait tutanak özetinin okunmasıyla başladı.

Tutanak özetinin ardından İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2021 Mali Yılı Bütçesinin görüşülmesine geçildi.

Bütçeyle ilgili bilgi veren İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü Rüştü Kılıçoğlu, 420 bin TL talep ettiklerini, Mali Hizmetler Müdürü Abdulkadir Aydoğan ise 10 milyon 793 bin TL talep ettiklerini söyledi.

UYSAL: MECLİS BAŞKANIMIZIN SÖZLERİ YANLIŞ ANLAŞILDI

Toplantıda gündem dışı söz alan Dodurga İl Genel Meclis Üyesi ve Katip Üye Abdullah Uysal, geçtiğimiz hafta Vali Mustafa Çiftçi’nin bazı kararları meclise yeniden iade etmesinin ardından Meclis Başkanı Osman Günay’ın açıklamalarının kamuoyunda yanlış anlaşıldığını belirterek, “Sebep olmuş doğruyu arayan her vicdan sahibi insan gibi bu konu bizleri derinden üzmüştür” dedi.

Vali Çiftçi’nin geldiği günden beri yediden yetmişe nezaketiyle, beyefendiliğiyle tüm Çorumluların takdirini kazanmış bir gönül insanı olduğunu ifade eden Abdullah Uysal, konuşmasında şunları söyledi:

‘VALİMİZDE, MECLİSİMİZDE KIYMETLİDİR’

“Bizler halkın oyu ile seçilen kişiler olarak halkımıza ve ilimizin geleceğine karşı sorumluluğumuz büyüktür. Amacım yaraya tuz basmak değil bilakis ilerleyen günlerimizde devlet erkanı ile iyi ilişkilerin devamı için hepimizi istişareye ve sağduyuya davet etmektir. Valimizde, meclisimizde kıymetlidir, ilimizin nadide çiçeğidir ve değeridir.

‘BUNDAN SONRADA ÇOK GÜZEL HİZMETLERE VESİLE OLACAĞIZ’

Bu birbirinin tamamlayıcısı olan iki üstün değer, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonrada beraber çok daha güzel hizmetlere vesile olmak için omuz omuza, sırt sırta vererek yürümelidir, yürüyecek de. Meclisimizin her bir ferdinin bu arzuda olduğunu biliyorum.”

Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2020, 14:37