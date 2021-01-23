Van Büyükşehir Belediye 112 memur ve zabıta memuru alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur ve zabıta memuru alınacaktır.

Zabıta Memuru alımı için; sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup, sözlü sınav ve uygulamalı sınav 12.04.2021-16.04.2021 günleri arasında başlamak üzere, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı hizmet binası (Altıntepe Mahallesi Zeve Caddesi Trenyolu üstü Tuşba/VAN) adresinde yapılacaktır.

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