Van Büyükşehir Belediye 112 memur ve zabıta memuru alacak

Van Büyükşehir Belediye 112 memur ve zabıta memuru alacak.

Van Büyükşehir Belediye 112 memur ve zabıta memuru alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur ve zabıta memuru alınacaktır.

Zabıta  Memuru  alımı  için;  sözlü  ve  uygulamalı  sınav yapılacak  olup,  sözlü  sınav  ve  uygulamalı  sınav  12.04.2021-16.04.2021  günleri  arasında başlamak  üzere,  Van  Büyükşehir  Belediyesi  İtfaiye  Dairesi  Başkanlığı  hizmet  binası  (Altıntepe  Mahallesi  Zeve  Caddesi  Trenyolu  üstü  Tuşba/VAN) adresinde yapılacaktır.

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