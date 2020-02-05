Van'da çığ felaketi: 33 ölü

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste olduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken bölgeye ikinci çığ düştü. AFAD, ikinci çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 33'e yükseldiğini bildirdi.

Öte yandan, çığ bölgesi olası bir faciaya karşı boşaltıldı.Van'dan üzücü bir son dakika haberi daha... Dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen ve sabah saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdürülürken ikinci defa çığ düştü.

İlk bilgilere göre çığ altında araçlar ve kurtarma ekibinin kaldığı bildirildi. Çığ faciasından bazı kurtarma ekibi görevlileri ve bölgeye desteğe giden vatandaşlar kendi imkanlarıyla kurtulurken, arama kurtarma çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiği belirtildi.AFAD, Van'da meydana gelen ikinci çığ faciasına ilişkin yeni bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Alınan bilgilere göre olayda, aralarında şehit olan güvenlik görevlilerimizin de bulunduğu, toplam 33 kişi hayatını kaybetti; 53 kişi ise yaralandı.

Olaya müdahale için bölgedeki AFAD il müdürlüklerinden 59 arama kurtarma uzmanı 11 araçla alana sevk edildi. Ayrıca 75 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve 10 kişilik AFAD arama kurtarma ekibi ile 2 araç, Ankara'dan askeri uçakla bölgeye gönderiliyor. Olaya müdahale edilmesi için bölgeye, aralarında Şırnak İtfaiyesi'nden 4 kişinin de bulunduğu toplam 153 arama kurtarma personeli ve 17 araç sevk edildi. Bölgeye ayrıca 28 ambulans ve 10 Sağlık Bakanlığı UMKE ekibi gönderildi. Haberleşmenin aksamaması için alanda bir mobil baz istasyonu kurulmaya başlanırken, 3 mobil baz istasyonu daha yola çıkarıldı" denildi.

ÇIĞ FACİASI İÇİN 5 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Van Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, “İlimiz Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlarımızın adli işlemleri yönünden konu bizzat Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez tarafından titizlikle takip edilmekte olup, 5 cumhuriyet savcısı adli işlemler yönünden görevlendirilmiştir” denildi.

FACİANIN OLDUĞU BÖLGE ÇIĞ RİSKİNE KARŞI BOŞALTILDI

Bölgede zorlu hava koşulları altında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, üçüncü bir çığ uyarısı daha yapıldı. Buna karşılık ekipler bölgeden yaklaşık 10 kilometre uzaklaştırılırken, çığ tehlikesinin bertaraf edilmesi bekleniliyor.

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2020, 19:03