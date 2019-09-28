EROL TAŞKAN

Sel ve dolu afetinde zarar gören çiftçilere verilen ücretsiz tohumlar, afetzede çiftçilere dağıtıldı. 13 ton buğday tohumunu teslim alarak Elmalı Köyü’nde afetzede çiftçilere teslim eden Elmalı Köyü Muhtarı Saffet Erdemli, “Var günümüzde de dar günümüzde de yanımızda olan devletimiz payidar olsun.” sözleriyle Vali Mustafa Çiftçi, milletvekillerine ve Tarım İl Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

Devletin, yağışlardan kaynaklanan zarar nedeniyle hemen mağdur olan çiftçilerin yanında yer aldığını dile getiren Elmalı Köyü Muhtarı Saffet Erdemli, “Bu zarar karşısında ilk günden beri ilgi ve desteğini gördüğümüz Sayın Valimiz’e ve milletvekillerimize gönülden teşekkür ediyorum. Ücretsiz tohumlarımızı teslim alıp, zarar gören 22 ailemize dağıtımını gerçekleştirdik. Elmalı Köyü sakinleri adına minnet ve teşekkürlerimizi ifade ediyorum. Bu dar günümüzde yanımızda olup, zararımız, üzüntümüz ve kederimize ortak olan devletimiz var olsun” dedi.

Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2019, 17:46