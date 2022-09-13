‘Var olasınız Lütfi hocam’

HABER/YORUM EROL TAŞKAN

Çorum’un sahip olduğu ve kıymeti ifadelere sığmayan kültürel, doğal, sanatsal, ekonomik ve tarihsel ne kadar değeri varsa hepsiyle gurur duyuyoruz. Tüm bunların yanı sıra değerlerimizin en tepesinde yetişmiş, başarılı ve topluma hizmet üreten insanlarımız yatıyor. Çorum, bugün yine bu isimlerden birisini, herkesin bilgisine, nezaketine ve tecrübesine saygı duyduğu Prof. Dr. Lütfi Akca’yı ağırladı.

Kendisi Genel Müdür olarak DSİ’nin Çorum yatırımlarını anlattı, toplantılar yaptı, hepsi birbirinden kıymetli yatırımlarla ilgili bugünü ve yarını masaya yatırdı.

Biz buradan yatırımdan çok, Çorum’un başarılarıyla isimlerini marka haline getirmiş bürokratlarımızın varlığından ve varlıklarının öneminden bahsedelim istedik.

Adeta ömrünü bu ülkenin su konusuna vakfetmiş ve bu uğurda sayısız çalışmalara imza atmış olan Lütfi Akca, kendisini yakinen tanıyanların gönlünde bürokrat kimliğinden öte hoca kimliğiyle yer etmiş ve herkesin Lütfi hocası olarak anılır olmuş.

Biz de kendisine özelde Çorum, genelde ülkemiz için yaptığı tüm hizmetler namına teşekkür ediyor, Çorum genelinde yapacağı tüm yatırımların ilimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyoruz.

Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2022, 19:53