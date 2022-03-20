Varank’tan OSB’deki işletmelere ziyaret

M.BURAK YALÇIN

Çorum'da 2021 ve 2022 yılında Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyete başlayan 25 fabrikanın açılışı için Çorum’a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bazı firmaları ziyaret etti.

Ahlatcı Metal Rafineri, ECE Holding, Alapala Makina ve Greyder'i ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ziyaretlerinde sanayicilerin taleplerine ilişkin bilgiler aldı.

Bakan Varank’a ziyaretlerde Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve OSB Müdürü Özden Özgür Yalçın eşlik etti.