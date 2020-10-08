FATİH BATTAR

Geçtiğimiz Pazar günü DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan’ın katılımıyla gerçekleştirilen DEVA Çorum İl Başkanlığı 1.Olağan Genel Kurulu’nda yeniden il başkanı seçilen Orhan Vargeloğlu mazbatasını aldı.

Parti Yönetim Kurulu üyeleri ve partililer ile birlikte İlçe Seçim Kurulu’na giden Vargeloğlu, mazbatasını aldı.

Mazbata töreninde bir konuşma yapan Vargeloğlu; “Göreve geldiğimiz günden beri, ayrıştırmadan, kutuplaştırmadan, yıkıcı dil kullanmadan, kirli siyaset yapmadan, sadece doğruları ve partimizin kuruluş misyonunu anlatmaya çalıştık.” dedi

‘YANIBAŞIMIZDAKİ İLLERDEN TREN GEÇERKEN BİZ DAHA YENİ ÇED RAPORU ALIYORUZ’

‘Kongrede dile getirdiğimiz Çorum’a yapılan haksızlıklar ve yanlışlıklar ile ilgili tespitlerimiz ne mutlu ki ilgili adreslere ulaşmış’ diyen Vargeloğlu; “Kongremizi yaptığımız 04 Ekim tarihinden itibaren Çorum’umuza uçak da geldi, tren de geldi. Ne hikmet ise bugüne kadar ortada olmayan ÇED raporları dahi ertesi gün ortaya çıktı. Ne mutlu ki bize ÇED raporunu ertesi gün açıklanmasını sağladık. Çorum'umuzun ulaşım amaçlı tabi ki hızlı trene ihtiyacı vardır ancak taşıma amaçlı demiryolu olmazsa olmazımızdır. 1 milyar 540 milyon dolar ihracatı olan bir şehir ürettiği ürünlerini daha maliyetsiz olan demiryolu ile taşımayı hak ediyor. Yanı başımızdaki tüm illerden tren geçerken bizler ÇED raporunu ancak açıklatabiliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Havaalanı konusunda en azından Merzifon havaalanının askeri bölgeden çıkartılması gerektiğini aktaran Vargeloğlu; “Havaalanını tüm yıl kullanılabilelim ve adının da Çorum-Amasya havaalanı yapılarak; insanların misafirlerini Çorum hava alanı ismi ile rahatlıkla ağırlayıp plan yapmalarını sağlayalım. En azından bunu başaralım.” şeklinde konuştu

‘ÇORUM VE ÇORUMLU HAK ETTİĞİNİ ALAMIYOR’

Çorum ve Çorumlunun hak ettiğini alamadığını kaydeden Vargeoloğlu, açıklamasını şu şekilde sürdürdü;

“Daha önce de söylediğimiz gibi Çorum’lu sanayici/esnaf devletinden desteğini diğer illere göre az almakta ya da hiç alamamaktadır. Bir dönem ilimizdeki KOSGEB Müdürü, Amasya ilinden görevlendirilmiş idi. Bu kadar sanayisi olan şehre doğrudan müdür dahi atanmamış idi. Samimi olalım lütfen. Ülkenin en büyük 14. ticaret hacmine sahip Çorum'umuz ve Çorumlular bu zulmü hak etmiyor. 2 buçuk yıl önce açılan şehir hastanemizin hali ortadadır. 2 buçuk yıldır hastanenin kaçıncı defadır tadilata girdiği halkımızın malumudur. Şu an da da hastanenin etrafı kazılı ve şantiye durumundadır. Eski hastaneye kullanılmasına acilen ihtiyaç duyulmaktadır.

Turizm konusu ne hikmetse siyasi iktidarın mensupları tarafından hiç dillendirilmiyor. Etrafımızdaki illerde turizm ve turist ana geçim kaynağı olmuş durumda. Biz ise ancak, bizler dile getirince Çorum dertlerini hatırlayan, sadece kadrolaşma veya beton ile meşgul siyasi kadro mensupları ile karşı karşıyayız…

Arkadaşlar kral çıplak… Çorum ve Çorumlu hak ettiğini almıyor, alamıyor. Arada sırada tren ile hava alanı ile ilgili açıklama yaparak ilimize tren de gelmez hava alanı da gelmez. Eğri cetvelden maalesef doğru çizgi çıkmıyor.

Arkadaşlar ALİ gibi olalım. Adaletli Liyalatli ve İstikrarlı. DEVA partisi olarak Allah'ın izni ile ALİ yani Adaletli - Liyakatlı ve İstikrarlı olunmasını sözde değil özde yaşayacağız ve yaşatacağız.”