Varinli Caddesi sakinlerinin isteği

Ulukavak Mahallesi Varinli Caddesi sakinleri, Eşref Hoca Caddesi’ne çıkan köşede yer alan ağaçlık alanda budama çalışması yapılmasını istiyor.

Varinli Caddesi sakinlerinin isteği

RECEP MEBET
Ulukavak Mahallesi Varinli Caddesi sakinleri, Eşref Hoca Caddesi’ne çıkan köşede yer alan ağaçlık alanda budama çalışması yapılmasını istiyor.

Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili taleplerini dile getiren vatandaşlar, uzayan ve çevreye yayılan dallardan dert yandılar.

Yeşil alan etrafındaki binalarda oturan apartman sakinlerinin bu durumdan hayli muzdarip olduğunu belirten vatandaşlar, yetkililere seslenerek gerekli düzenlemenin yapılmasını istediler.

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YORUMLAR
VARİNLİ CADDESİ SAKİNLERİ
VARİNLİ CADDESİ SAKİNLERİ - 15 saat Önce

" HALİL İBRAHİM BAŞKANIMIZA ÇAĞRIDIR"
Bu park için sadece budama yetmez,bu park şehrin en güzide yerinde merkezde olmasına rağmen maalesef çok bakımsız.Ne doğru dürüst temizlik var,ne sulama,ne çim var,ne çiçek var,ne de oturacak kamelya ve çocuk oyun grubu var.
Sokak sakini kadınlar park çevresinde sağlık için yürüyüş yapıyor ama ne bir parkur var nede bir kauçuk zemin.spor aletlerinin olmadığını yazmama gerek var mı bilmem.
Parkımızın güzeleştirilmesini,revize edilmesini ADİL CANDEMİR PARKI gibi cafeterya yapılıp,spor aletleriyle zenginleştirilse .yürüyüş parkuru yapılsa bölgenin çehresi değişecek.BAŞKANIMIZIN bu parka el atacağı ümidini mahalle sakinleri olarak bekliyoruz.

crm
crm - 16 saat Önce

kim istiyor arkadas budanmasını, bende orda oturuyorum. görüntüleri çok güzel, budayacağız diyerek saçma sapan birşey yapmasınlar ağaçlara, görüntüleri çok güzel, resmini çekmişsiniz sizde, neyi var ağaçların...

Sakinn
Sakinn - 11 saat Önce

Ben de hemen çamlığın yanında oturuyorum oranın sorunu budama falan degil cam ağacı yola gelmiyor yolu kapatan ceviz ağaçları bence çokta guzel sadece aydınlatma yapılsa yeterli geceleri nahoş görüntülere sebeb olmaması icin.

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