Varinli Caddesi sakinlerinin isteği

RECEP MEBET
Ulukavak Mahallesi Varinli Caddesi sakinleri, Eşref Hoca Caddesi’ne çıkan köşede yer alan ağaçlık alanda budama çalışması yapılmasını istiyor.
Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili taleplerini dile getiren vatandaşlar, uzayan ve çevreye yayılan dallardan dert yandılar.
Yeşil alan etrafındaki binalarda oturan apartman sakinlerinin bu durumdan hayli muzdarip olduğunu belirten vatandaşlar, yetkililere seslenerek gerekli düzenlemenin yapılmasını istediler.
" HALİL İBRAHİM BAŞKANIMIZA ÇAĞRIDIR"
Bu park için sadece budama yetmez,bu park şehrin en güzide yerinde merkezde olmasına rağmen maalesef çok bakımsız.Ne doğru dürüst temizlik var,ne sulama,ne çim var,ne çiçek var,ne de oturacak kamelya ve çocuk oyun grubu var.
Sokak sakini kadınlar park çevresinde sağlık için yürüyüş yapıyor ama ne bir parkur var nede bir kauçuk zemin.spor aletlerinin olmadığını yazmama gerek var mı bilmem.
Parkımızın güzeleştirilmesini,revize edilmesini ADİL CANDEMİR PARKI gibi cafeterya yapılıp,spor aletleriyle zenginleştirilse .yürüyüş parkuru yapılsa bölgenin çehresi değişecek.BAŞKANIMIZIN bu parka el atacağı ümidini mahalle sakinleri olarak bekliyoruz.