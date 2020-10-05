Varinli Caddesi tamam

Çorum’un yoğun trafiğe sahip caddelerinden Varinli Caddesi’nin asfaltı yenilendi.

Şehrin tüm mahallelerinde altyapı ve asfalt çalışmalarını sürdüren Belediye, bu çalışmalar kapsamında araç ve yaya trafiği bakımından hayli yoğun olan Varinli Caddesi’nin asfaltını da yeniledi.

Başkan Yardımcısı Alper Zahir ile asfalt çalışmasını inceleyen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Tüm mahallelerimizde asfalt sezonu sona ermeden program dahilinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizin daha kaliteli, daha konforlu yolları kullanmaları için gece-gündüz demeden yoğun bir tempo ile çalışıyoruz.” dedi.

Yapılan açıklamaya göre, 350 metre uzunluğundaki Varinli Caddesi’nde 635 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. (Haber Merkezi)

(Haber Merkezi)