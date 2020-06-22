Vatan Partisi’nden ‘HDP kapatılsın’ çağrısı

FATİH AKBAŞ

Vatan Partisi İl Başkanı Ahmet Rasim Burhanoğlu gazetemizi ziyaret ederek, HDP’nin kapatılması için başlatılan imza kampanyasına destek istedi.

TBMM eski Başkanvekili Hasan Korkmazcan'ın çağrısıyla Türkiye'nin 70 seçkin isminin, ortak imzayla "HDP kapatılsın" çağrısı yaptığını kaydeden Vatan Partisi İl Başkanı Ahmet Rasim Burhanoğlu, “Açıklamada HDP'nin kapatılmasının, Anayasa ve kanunlar açısından zorunluluk, milletin birliği ve vatanın bütünlüğü için şart olduğu vurgulandı. Açıklamanın ardından başlatılan, toplum önderlerine yönelik imza kampanyası yoğun ilgi görüyor, internet sitesi üzerinden de kısa sürede binlerce vatandaş imza verdi. TBMM 20. Dönem Başkanvekili ve Türk Parlamenter Birliği Onursal Başkanı Hasan Korkmazcan'ın çağrısıyla bir araya gelen siyasetçiler, kitle örgütü temsilcileri, emekli askerler, şehitler aileleri ve gazi dernekleri, çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, Doğu ve Güneydoğu bölgesinden kanaat önderleri, iş insanları, akademisyenler ve toplumun önemli kesimlerinden temsilciler, HDP'nin kapatılmasını talep eden ortak metin açıkladılar. Korkmazcan'ın açıkladığı metin, Türkiye'nin 70 seçkin isminin imzasıyla birlikte ilan edildi.

Açıklamada önce HDP'nin, PKK bölücülüğünün odağı haline geldiğini gösteren eylemlere dikkat çekildi. HDP; Anayasamızın 68/4. fıkrasına ve Siyasi Partiler Kanununun 101. maddesine aykırı eylemlerin odağı haline gelmiş bir siyasi partidir. HDP milletvekili listeleri ve belediye başkan adayları Kandil'de üslenen PKK'lı teröristlerce saptanmaktadır. HDP, 2015 yılında Diyarbakır'da yaptığı kurultayda 14 maddelik özerklik bildirisini kabul etmiştir. PKK'nın sokaklara inin çağrılarını MYK kararı haline getirmiş, kentlerde ayaklanmalar örgütlemiştir. TBMM gruplarında PKK'nın sözde marşını okumuşlar ve PKK'nın sözde lideri lehine slogan atmışlardır. Diyarbakır anaları, HDP'nin küçük yaştaki çocuklarını kandırıp PKK'ya militan olarak dağa kaçırdığını ve ABD'ye asker yaptığını bizzat HDP'lilerin yüzlerine haykırmaktadır. Başta eşbaşkanları olmak üzere binlerce HDP'li yönetici bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmak, üye olmak, ya da terör faaliyetlerini övmekten, terör örgütü militanlarının cenazelerine katılmaktan dolayı hüküm giymiş ve bu hükümler kesinleşmiştir. HDP'li onlarca belediye başkanı hakkında PKK örgütüne lojistik destek sağladıkları ve terör örgütüne üye oldukları iddiasıyla soruşturmalar ve davalar açılmış, belediyelerin birçoğuna kayyım atanmıştır. 70 ismin ortak açıklamasında, HDP'nin kapatılmasının, anayasanın, kanunların ve vatan bütünlüğünün gereği olarak zorunlu hale geldiği belirtildi. Anayasamızın 69. maddesi bir siyasi partinin, 68/4. fıkrada tarif edilen eylemlerin odağı olması halinde Anayasa Mahkemesi kararıyla temelli kapatılacağını öngörür. Bir siyasi parti hakkında hangi hallerde kapatma kararı verileceği Siyasi Partiler Kanununun 101. maddesinde daha ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. HDP, bölücülerin, terörist ve terör destekçilerinin ve Anayasaya aykırı faaliyetlerin odağı haline gelmiştir. HDP kapatılmalıdır. Ülkemizin bütün imkânlarıyla bölücü terörle mücadele ettiği koşullarda, terör örgütünün kurduğu ve yönettiği bir partiye yasal zemin sağlamak, sürecin ruhuna uygun değildir. Ortak açıklamada HDP'nin kapatılması için sorumlulukları bulunan kuruluşlara da çağrı yapıldı. HDP'nin kapatılması için yasaların kendilerine sorumluluk yüklediği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığını, Hükümeti ve TBMM'de grubu bulunan partileri sorumluluklarının gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz. Açıklamanın ardından başlatılan toplum önderlerine yönelik imza kampanyası yoğun ilgi görüyor. Ayrıca internet sitesi www.hdpkapatilsin.com üzerinden de kısa sürede binlerce vatandaş imza verdi” ifadelerini kullandı.

Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan ise ziyaretten dolayı Vatan Partisi İl Başkanı Ahmet Rasim Burhanoğlu’na teşekkür etti.