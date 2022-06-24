‘Vatandaş 6’lı masada kimler oturuyor biliyor ve görüyor’

Deva Partisi Çorum İl Başkanlığı Elvan Can Çabuk yaptığı açıklamada, “Hayatın her gününden ders almanın insan için en büyük eğitim olduğunun bilincinde olan Deva Partililer olarak karşımızda duran iktidar ve mensuplarının algı ve manipülasyon çabalarını gördükçe eğitimin önemini bir kez daha anlıyor ve gerekliliğinin altını çizmek istiyoruz”dedi.

İktidar yöneticilerinin bir ileri iki geri ne zaman nerede ne konuştuğunu unutup sürekli kamuoyunu manipüle etmekte ve aklını karıştırmaya çalıştıklarını belirten Elvan Can Çabuk, “Var olan gerçekleri görmezden gelip, olmayan şeyleri var gibi gösterme ve ayrıştırma çabasındadır. İktidar Partisi Çorum İl Başkanının bugün ki eleştirisinde 7'li masa tabirine dikkat çekmek isteriz. Özellikle ekonomiyi getirdikleri son durumu da göz önüne aldığımızda ciddi bir matematik dersine ihtiyaçları olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. 20 yıllık iktidarlarında ekonomik alandaki tüm kazanımlarını özellikle son 3 yılda yani başkanlık sisteminin gelmesiyle hızlıca kaybetmiştir. Bu noktada tüm iktidar partisi yöneticilerine Deva Partisi Merkezlerinin üstün matematik dersleri için kapılarının açık olduğunu en içten şekilde belirtmek isteriz. Ve Bir hukukçuya hukuk dersi de vermek istemezdik ne yazık ki onu da vermek gerekiyormuş. Şimdi masanın adayını merak ettiğinizi söylüyorsunuz, zamanı geldiğinde öğrenirsiniz de bende size soruyorum? Seçimler zamanında yapılacaksa, anayasanın hangi kanun maddesine dayanarak bugün Sayın Cumhurbaşkanımız tekrar aday olduğunu, olabileceğini açıklayabiliyor? Evet hukukçu biri olaraktan cevabını vermenizi halk olaraktan rica ediyoruz. 6'lı masa rakamdan da anlaşılacağı üzere 6 partiden oluşmaktadır. Koskoca ülkeyi yönetenlere saymayı öğretmeye çalışmak zorunda kalmak bile ülkemizi getirdikleri durumun aynasıdır. Tekrar belirtmekte fayda görüyoruz. 6'lı masa adı üstünde ‘altılı masa’ sizin hayalleriniz, arzularınız ve istekleriniz ile şekillenmiyor. Size uzak olan istişare kültürü ile şekilleniyor”şeklinde belirtti.

Çabuk açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Vatandaş 6’lı masada kimler oturuyor biliyor ve görüyor, sizin hayallerinizle aklınızdakilerle gerçekler aynı değil. 6’lı masanın ülkemizin kötü gidişata dur demek için ortak akıl ve istişare içinde toplanması sizleri endişelendiriyor, korkuyor ve çekiniyorsunuz. Çünkü koltuğunuz, saltanatınız sallanıyor, sizin bugüne kadar dilinizde olan lakin gerçekte kullanmadığınız ortak akıl, istişare içinde ülkemiz için fayda sağlayabilecek her kesimi kucaklayacak en doğru adayı çıkaracaktır siz merak etmeyin. 6'lı masa için ima ettikleri, 7.parti için ise sormak isteriz, bu partiyi çözüm süreci bahanesiyle bu ülkeye sizler getirmediniz mi? Terörist başı Öcalan'ın kardeşini TRT'ye siz çıkarmadınız mı? O gün Kürt halkını çıkarlarınız için kullandınız tıpkı bugün mültecileri kullandığınız gibi. Ne zaman başları sıkışsa "halk sandıkta cevabı verecektir" şeklinde mağdur edebiyatı yaparak halkın arkasına sığınanlara, açlığa terk ettikleri, ceplerindeki son kuruşa bile göz diktikleri, bu rekor enflasyon ile borç sarmalına sürükledikleri, halk ekmek kuyruklarına mahkum ettikleri yüce Türk halkını dalga geçer gibi kendilerine kalkan yapmaktan vazgeçmelerini hatırlatmak isteriz! Azda olsa kafanızı çıkartın sokaktaki insanlara, esnaflara kulak verin. İnsanlar değişim istiyor Çorum olarak bu değişime çoktan karar vermişler.” (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2022, 19:27