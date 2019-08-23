Vatandaş dertli, yetkililer çözüm arıyor

RECEP MEBET

Çorum merkezdeki cadde ve sokaklarda yaprak biti istilası yaşandığı bildirildi.



Yağmur yağışının ardından havanın ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan kanatlı yaprak bitlerinin, kaldırımlardaki ağaçların kabukları arasına yuva yaptıkları belirtildi.

Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili şikâyetlerini dile getiren vatandaşlar, üzerlerine konan sinekvari böceklerden dert yandılar.

Şehir merkezinde ilk kez bu denli yoğun olarak gözlendiği dile getirilen yaprak bitlerine karşı mücadele başlatan Belediye ekiplerininse ilaçlama çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.



Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştirilen mücadele çalışmalarının, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin işbirliğinde yürütüldüğü öğrenildi.