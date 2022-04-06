‘Vatandaş ihtiyacı olan ürünleri alamaz hale geldi’

Zafer Partisi Çorum İl Başkanı Bedii Onan açıklanan Mart ayı enflasyon oranları ile bir kez daha, vatandaşların katlanan enflasyonun altında ezildiğini belirtti.

Yaptığı açıklamada yıllık enflasyonun TÜİK’e göre % 61, ENAG’ göre % 142 olduğunu kaydeden Bedii Onan, “Aylık enflasyon TÜİK’e göre % 5,46 artarken, ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (e-TÜFE) Mart ayında %11.93 arttı. Yıllık enflasyon 20 yılın yeni zirvesine geldi. Her iki veriye göre hangi enflasyon doğru? Tek doğru var. Çarşı, pazar ve market fiyatları artık vatandaşların alım gücünü aştı. Vatandaşımız ihtiyacı olan ürünleri alamaz hale geldi. Enflasyon oranlarına vatandaşımız artık inanmıyor. Çarşı, pazar, mağaza ve marketlerdeki ürünler ile her türlü emtianın fiyatlarının yüksekliğinden şikâyet ediyor. Bu fiyat artışlarının karşısında maaşlar yerinde sayıyor. Ey siyasetçiler ve siyasette yönetim erkini elinde tutanlar, bu durumu görmek ve vatandaşın lehine kararlar almak zaruridir. Vatandaşımızın cebindeki para pul oldu. “Para pul oldu” sözü paranın değerini kaybettiğini, alım gücünün zayıfladığını, vatandaşın yoksullaştığını belirtmek için kullanılır. Bu sözün kaynağı 1840'lı yılarda Sultan Abdülmecit döneminde ilk kâğıt paralarının basımına dayanır”dedi.

Pazarda sebze ve meyve fiyatlarının el yaktığı bir ortamda, TÜİK enflasyon oranlarının inandırıcı olmaktan çok uzak olduğunu kaydeden Onan, “Hayat pahalılığı fakir ve fukara, dar ve düşük gelir elde eden vatandaşlarımız için dramatik bir yük halini almıştır. İktidar tarafından sabır telkin edilirken, diğer siyasi partilerden ve sözde sendikalardan cılız sesler yükselmekte, birkaç gün sonra ise, ortalık yeniden sessizliğe bürünmektedir. Evet, sendikalar neredesiniz? Ya mecliste grubu olan siyasi partiler? Yoksa çıkan enflasyon oranlarından memnun kaldınız, sesiniz bu sebeple mi çıkmıyor? Ses vermekten korkuyor musunuz?”şeklinde belirtti.

Onan, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Zafer Partisi’nin siyaset yaklaşımı, siyaset üzerinden para biriktirmek ve kazanmak üzerine kurulu değildir. Türkiye Cumhuriyetine ve Türk milletine sahip çıkmak, halka hizmet ederek kendini mutlu hissetmek içindir. Basit olmaktır ve halk gibi olmaktır. Sıradan bir vatandaş gibi olmaktır. Biz Zafer Partisi olarak böyleyiz ve böyle kalmaya devam edeceğiz.”(Haber Merkezi)