Vatandaş Miraç Kandili'ni evinde kutladı

MURAT ÇETİN

Koronavirüsle yapılan mücadele kapsamında alınan kararlara uyan Çorumlular, camiler konusundaki kararları da harfiyyen uyguluyor.

Özellikle kandil gecelerinde dolup taşan tarihi Ulu Camii, yatsı namazında boş kaldı.

Yaşadığımız olağanüstü günler nedeniyle camilerde yaşanan uygulama, insanların içini acıtırken, yaşananların geçici olduğu, toplumun sağlığını korumak adına alınan bu kararların tam manasıyla uygulanmasıyla birlikte, camilerin cemaatiyle buluşacağı günler çok uzakta olmayacak.

Huzurlu ve her yönden bereketli günlere ulaşmanın tek çaresinin alınan kararların uygulanması olduğunu vurgulayan vatandaşlar, "Herkes alınan kararları harfiyyen yerine getirsin. İçinde bulunduğumuz günler basit davranılacak günler değil. El birliği ederek bu zorlu günleri de atlatacağız." dediler.