Vatandaş şadırvanlara deterjan istiyor

EROL TAŞKAN

Pandemi sürecinde ikinci dalganın yaşandığı şu günlerde, cami şadırvanlarında deterjan olmaması vatandaşların eleştrilerine neden oldu.

Cami içlerinde genel olarak dezenfektan bulunduğunu, ancak şadırvanlarda sabun olmadığını aktaran okurlarımız, Müftülük'ten bu konuda destek istedi. Camilerin ibadete açılmasıyla birlikte şadırvan ve abdest alma bölümlerindeki kullanımların da arttığını hatırlatan Çorumlular, merkezi camiler başta olmak üzere tüm camilerde sabun bulunmasının, virüsle mücadeleye olumlu katkı sağlayacağı görüşünü savunuyor.

Konulacak sabunların da sırf adet yerini bulsun babından öte, işe yarar ve kaliteli ürünler olması gerektiğinin de altını çizen vatandaşlar, Müftülüğün bu konuda adım atmasını bekliyor.

Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2020, 18:55