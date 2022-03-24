‘Vatandaş toz şeker bulamaz hale geldi’

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, stokçuluk yaptığı iddia edilen büyük marketlerin üzerine gidilmemesine tepki gösterdi.

Enflasyona bağlı olarak ürünlerin fiyat artışını büyük marketlerin üzerine yıkan mevcut iktidarın, stokçuluk yaptığını iddia ettiği marketlerin üzerine yeterince gitmediğini iddia eden Tokgöz, vatandaşların piyasada yağdan sonra toz şeker bulamaz hale geldiğini öne sürdü.

Ticaret İl Müdürlüğü’nü bu konuda göreve çağıran ve denetimlerin sıklaştırılmasını isteyen Ulaş Tokgöz, önümüzde mübarek Ramazan ayının olduğunu, Ramazan ayı öncesi vatandaşa çektirilen bu zulmün artık son bulması gerektiğini dile getirdi.

Mevcut iktidarın yağ ve şeker stokunda herhangi bir sorun olmadığını, yeterince stok bulunduğunu belirtmelerine karşın halkın market reyonlarında toz şeker bulamaz hale geldiğini iddia eden Tokgöz, “Millet evine ayçiçek yağı alamaz hale geldi. Bu durumu düzeltecek bir politikanız var mı? Artık millete hikaye anlatmayın, çözüm için bir şeyler yapın. Yapamıyorsanız biran önce vatandaşın önüne sandığı getirin” dedi.

Fiyat artışlarındaki esas sorunun ise AKP iktidarının kendi yanlışlarını görmezden gelerek, sürekli suçlu yaratması olduğunu ifade eden Tokgöz, “Üretim planlaması yok. Plansızlık nedeniyle ‘ben yaptım oldu’ mantığıyla hareket eden iktidar, ekonomide önü alınamayacak sorunlar yaratmaktadır” diye konuştu.

Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesiyle şekerdeki fiyat artışını artık Türkşeker’in de belirleyemediğini aktaran Ulaş Tokgöz, “Allah vatandaşlarımızın yardımcısı olsun” diyerek, sorunların temelinin ise yanlış politikalardan kaynaklandığını sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2022, 18:48